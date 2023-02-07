У Маріуполі окупанти перевіряють телефони школярів на проукраїнський зміст, діти бояться ходити до шкіл, - міськрада
У тимчасово захопленому Маріуполі окупанти масово перевіряють телефони школярів на підписки на проукраїнські групи та "нацистську" символіку
Про це повідомила Маріупольська міська рада у телеграмі.
Зазначається, що таким чином росіяни та колаборанти активно шукають жителів, які підтримують Україну.
"Діти у жахливому стані після вчорашньої перевірки у школі, не зрозуміло, що у них шукали й за що залякували. Складали якісь списки. Дитина боїться після цього відвідувати школу", – йдеться у повідомленні від маріупольців, яке оприлюднила міськрада.
У коментарях містян зазначається, що деяким дітям стало погано прямо під час перевірки.
- Радник мера Петро Андрющенко повідомив, що росіяни найближчим часом можуть повністю відключити інтернет на невизначений термін у тимчасово окупованому Маріуполі та планують запровадити глобальне стеження.
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