Про це повідомила Маріупольська міська рада у телеграмі.

Зазначається, що таким чином росіяни та колаборанти активно шукають жителів, які підтримують Україну.

"Діти у жахливому стані після вчорашньої перевірки у школі, не зрозуміло, що у них шукали й за що залякували. Складали якісь списки. Дитина боїться після цього відвідувати школу", – йдеться у повідомленні від маріупольців, яке оприлюднила міськрада.

У коментарях містян зазначається, що деяким дітям стало погано прямо під час перевірки.