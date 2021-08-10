У Маріуполі сталася аварія на металургійному комбінаті: постраждало 5 робітників

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

При виконанні робіт з ремонту обладнання стався викид гарячого пилу з агломератної машини. В результаті аварії отримали пошкодження робітники, що знаходилися поруч - заступник начальника одного з цехів, старший майстер і майстер, а також два електромонтери.

Зазначається, що постраждалих доставили в опікове відділення міської лікарні.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 272 КК України).