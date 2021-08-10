У Маріуполі сталася аварія на металургійному комбінаті: постраждало 5 робітників
На аглофабриці ПАТ "ММК імені Ілліча" в місті Маріуполі 9 серпня сталася аварія, в результаті якої п'ятеро робітників отримали термічні опіки
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.
При виконанні робіт з ремонту обладнання стався викид гарячого пилу з агломератної машини. В результаті аварії отримали пошкодження робітники, що знаходилися поруч - заступник начальника одного з цехів, старший майстер і майстер, а також два електромонтери.
Зазначається, що постраждалих доставили в опікове відділення міської лікарні.Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 272 КК України).
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.7
Купівля 26.7Продаж 26.94
-
EUR
Купівля 31.27Продаж 31.68
- Актуальне
- Важливе