У Маямі ініціювали програму добровільного викупу зброї для ЗСУ
Поліція Маямі у рамках програми "Guns 4 Ukraine" американцям запропонувала здати зброю, щоб передати її для захисту України
Про це йдеться на сайті програми "Guns 4 Ukraine".
Поліція пропонувала 50 доларів за пістолети, 100 доларів за дробовики та 150 доларів за "потужні" гвинтівки, такі як АК-47 або AR-15. Правоохоронці зазначили, що не ставили питань, щодо походження зброї.
Як пише The Washington Post, зброя, яку зібрали в Маямі, ймовірно, не відповідає потребам України, яка вимагає складніших системи озброєння та боєприпасів, щоб протистояти нападу Росії.
Крім того, як пише газета є певні законодавчі обмеження, які можуть заблокувати передачу зібраної зброї в Україну.
- 22 червня український благодійний фонд "Повернись живим" уперше отримав дозвіл купувати за кордоном товари військового призначення. З 24 лютого Фонд зібрав уже понад $100 млн на підтримку української армії.
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