У Маямі ініціювали програму добровільного викупу зброї для ЗСУ

Про це йдеться на сайті програми "Guns 4 Ukraine".

Поліція пропонувала 50 доларів за пістолети, 100 доларів за дробовики та 150 доларів за "потужні" гвинтівки, такі як АК-47 або AR-15. Правоохоронці зазначили, що не ставили питань, щодо походження зброї.

Як пише The Washington Post, зброя, яку зібрали в Маямі, ймовірно, не відповідає потребам України, яка вимагає складніших системи озброєння та боєприпасів, щоб протистояти нападу Росії.

Крім того, як пише газета є певні законодавчі обмеження, які можуть заблокувати передачу зібраної зброї в Україну.

22 червня український благодійний фонд "Повернись живим" уперше отримав дозвіл купувати за кордоном товари військового призначення. З 24 лютого Фонд зібрав уже понад $100 млн на підтримку української армії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb