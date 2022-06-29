У Миколаєві на хабарі 50 тис. грн затримали командира автомобільної роти
Підполковник вимагав від підлеглого солдата "щомісячну винагороду" у сумі 50 тис. грн за нестворення перешкод у службі
Про це повідомила спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
Як з'ясувало слідство, командир автомобільної роти однієї з військових частин ЗСУ вимагав від підлеглого солдата щомісячну "винагороду" в сумі 50 тис. грн за нестворення перешкод по службі, непроведення службового розслідування щодо його порушення військової дисципліни та надання звільнень від служби.
29 червня під час отримання частини преміальних коштів у сумі 15 тис. грн, чоловіка затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України. Командира – за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері – затримали за фактами отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Готується повідомлення затриманому про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.
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