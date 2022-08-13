У Міноборони України привітали Ялту з днем міста і пообіцяли звільнити від окупантів
Сьогодні, 13 серпня, в українського міста Ялти – день народження
Привітали українську Ялту з днем міста і в Міноборони України.
Там зазначали, що місто уже понад вісім років перебуває під російською окупацією.
"Наші захисники і захисниці обов’язково звільнять від кремлівських загарбників Ялту та інші тимчасово зайняті й окуповані території. Обов’язково відновимо територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Символічно, що механізм міжнародних відносин з подолання нацистської чуми був закладений на Ялтинській конференції. Через багато десятиріч потому, днями на Копенгагенській конференції наші союзники випрацьовували механізм підтримки України у подоланні російської загрози", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що не надавали Україні зброю для ударів по Криму
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.88
Купівля 38.88Продаж 39.78
-
EUR
Купівля 39.63Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе