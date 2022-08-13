У Міноборони України привітали Ялту з днем міста і пообіцяли звільнити від окупантів

Привітали українську Ялту з днем міста і в Міноборони України.

Там зазначали, що місто уже понад вісім років перебуває під російською окупацією.

"Наші захисники і захисниці обов’язково звільнять від кремлівських загарбників Ялту та інші тимчасово зайняті й окуповані території. Обов’язково відновимо територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Символічно, що механізм міжнародних відносин з подолання нацистської чуми був закладений на Ялтинській конференції. Через багато десятиріч потому, днями на Копенгагенській конференції наші союзники випрацьовували механізм підтримки України у подоланні російської загрози", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що не надавали Україні зброю для ударів по Криму

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