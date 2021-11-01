У Мінсоцполітики назвали середню суму житлової субсидії в опалювальний період

Про це пресслужба Міністерства соціальної політики повідомила у Facebook.



За словами заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка, середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному сезоні 2021‒2022 років складатиме близько 2 тис. грн. Однак, залежно від умов споживання житлово-комунальних послуг, складу домогосподарства, рівня тарифів ця сума може складати й 3-5 тис. грн.



Музиченко зауважив, що наразі субсидія призначена вже понад 2,5 мільйонам домогосподарств, з них автоматично ‒ майже двом мільйонам.



"Це співставна цифра у порівнянні з минулим роком. Але заяви від людей продовжують надходити і з початком опалювального періоду їх кількість зросла. Минулого опалювального сезону субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримувало близько трьох мільйонів домогосподарств. Очікуємо, що цього сезону буде така ж цифра", - цитує пресслужба слова Музиченка.



Він додав, що у держбюджеті на 2021 рік достатньо коштів на виплату субсидій у цьому році, а також для проведення перших платежів на початку наступного року всім, хто потребує допомоги.



Верховна Рада прийняла зміни до держбюджету 2021 року, якими збільшено фінансування субсидій у цьому році більш ніж на 12 млрд гривень. Понад 3 млрд гривень з цих коштів піде на авансування субсидій для виплати у січні наступного року, поки будуть розроблятися порядки фінансування соціальних програм, затверджуватися довідки та кошториси на 2022 рік", - пояснив посадовець.

За його словами, ця сума також враховує потребу для збільшення на 50% обсягів використання окремих комунальних послуг у регіонах з «червоним» рівнем карантинних обмежень.