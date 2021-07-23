У Мін'юсті заявили, що в Україні припинилося рейдерство через незаконний доступ до держреєстрів

Про це пресслужба Міністерства юстиції повідомила у Facebook.



"Кількість рейдерських захоплень, які відбулися внаслідок несанкціонованих доступів до державних реєстрів, наразі дорівнює 0. Для порівняння, в минулому році було близько 50 таких втручань", - йдеться у повідомленні.



Крім того, кількість скарг у сфері бізнесу, які перебувають на розгляді Офісу протидії рейдерству, протягом останніх двох місяців не перевищує 50. При цьому частка скарг, які є обґрунтованими і підлягають задоволенню не перевищує 10%, що, за даними відомства, свідчить про успішність законодавчих та технічних змін, які були спрямовані на захист права власності.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb