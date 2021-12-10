У Міжнародний день прав людини будівля КМДА засвітилась кольорами веселкового прапора

Про це повідомляє пресслужба КМДА.



"Міжнародний день прав людини відзначають 10 грудня, бо в цей день 1948 року ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини. Цей революційний документ проголосив, що права і свободи людини не можуть бути обмежені за жодними ознаками. Сьогоднішня акція привертає увагу саме до рівності прав усіх без винятку людей. Упевнений, що визнання кожним із нас цієї рівності веде людей до свободи, взаємоповаги та миру", - сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Мета акції - привернути увагу громадськості і влади до важливості належної реакції на злочини на ґрунті гомофобії та трансфобії. Її ініціаторами виступили всесвітній рух, який бореться за права людини, Amnesty International та громадська організація, що бореться за права ЛГБТКІ спільноти серед українців, KyivPride.





"Київ, підтримавши нашу спільну боротьбу за безпечне місто для всіх, може стати прикладом для інших міст України. Ми закликаємо розпочати системні зміни на рівні міста для підвищення рівня безпеки для всіх без винятку", - сказала Оксана Покальчук, директорка Amnesty International.

Покальчук зазначила, що в Україні на сьогодні немає ні законодавчої бази для захисту ЛГБТКІ спільноти, ні захисту з боку правоохоронців.

Директор ГО "КиївПрайд" Ленні Емсон наголосив, що Київ має бути прикладом для інших міст, і підкреслив, що усі люди, незалежно від віку, сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності, повинні відчувати безпеку у суспільстві.

"Злочини на ґрунті нетерпимості повинні розслідуватися належним чином. Наша акція покликана привернути увагу до цієї масштабної проблеми, щоби покласти край систематичному залякуванню, цькуванню та насиллю", - зазначив Емсон.

У пресслужбі КМДА додають, що за даними правозахисного ЛГБТ Центру "Наш світ", у 2020 році зафіксовано 188 випадків дій на ґрунті гомофобії та трансфобії, дискримінації та інших порушень прав ЛГБТКІ людей.

Довідка: ЛГБТКІ - акронім для позначення лесбійок, геїв, бісексуальних, трансгендерних, квір- та інтерсексуальних людей.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb