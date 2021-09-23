У модулі росіян на МКС знайшли завищені показники плісняви
В одній із зон російського модуля "Зоря" на міжнародній космічній станції виявили плісняву, рівень якої перевищує граничні показники
Про це повідомляє РБК.
Науковці у одній із зон модуля виявили фрагменти пліснявих грибів.
"Зміст фрагментів цвілевих грибів в повітряному середовищі перевищував нормативний показник", - йдеться у повідомленні..
Наразі відомо, що показник становить 110 колонієутворюючих (КУО) одиниць й перевищує на 10 одиниць допустимий.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.52
Купівля 26.52Продаж 26.76
-
EUR
Купівля 31Продаж 31.39
- Актуальне
- Важливе