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Ексклюзив

Історик Чех: політична гра довкола мобілізації викликає подив та відчуття безвідповідальності

27 квітня, 2024 субота
13:05
Суспільство Мирослав Чех

Історик та колишній депутат польського сейму Мирослав Чех висловив своє здивування щодо дискусій, які виникли навколо призупинення консульських послуг для військовозобов'язаних

Про це він розповів у інтерв’ю з Антоном Борковським, ведучим телеканалу "Еспресо".

Чех зазначив, що існують механізми для повернення громадян до України, але водночас висловив занепокоєння щодо політичної гри, яка розгорнулася довкола питання мобілізації.

"Я не громадянин України, але я взагалі здивований дискусією про мобілізацію. Я трошки перебуваю в Україні й відчуваю настрої суспільства. У другій половині минулого року не було таких настроїв, що люди не розуміли, що потрібно буде мобілізуватись. Розуміли, що є держава, є потреби, одні на фронті вже два роки, потрібні резерви – все зрозуміло. Натомість довкола проблеми мобілізації почалася політична гра. І це була гра паралельна – ви любите конспірологію, треба було прослідкувати: чому питання мобілізації, яке не стояло в порядку дня обговорення українців,  – наголошує історик. – Була довіра до ЗСУ повна й надалі є, чому ні сіло ні впало паралельно з тими проблемами з постачанням озброєння Україні, військової допомоги, фінансової допомоги почалися внутрішні проблеми протистояння або конфлікту, між військовим керівництвом і політичним. І це в політичну, публічну площину перейшло. Це була безвідповідальність, перепрошую. І, між іншим, безвідповідальність, яка виливається в зовнішні ситуації".

Проте, за його словами, замість конструктивного обговорення, ситуація перетворилася на публічний конфлікт, що відображається на зовнішніх відносинах.

Він також висловив своє бачення ситуації українців за кордоном, зазначивши, що серед них є різні категорії людей, включаючи тих, хто працевлаштувався та не має наміру відмовлятися від українського громадянства, але бажає повернутися додому.

"Я трошки знаю тих людей, які є в Польщі, в інших країнах – там є різний контингент людей: хтось приїхав раніше, хтось працевлаштувався, не здає українського громадянства людина, яка вже там працює, але хоче повернутися в Україну. Різні ситуації, мільйони різних ситуацій. Натомість ти різко сокирою вдаряєш, не розбираючи нічого. І насправді в дуже багатьох людей викликає сумнів, чи мені треба тримати зв’язок із такою країною. Там є десятки тисяч, сотні тисяч студентів, до 2025 року які взагалі не підлягають мобілізації, закон сам не набере чинності", - підсумував Чех.

Що передувало

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України"

Згідно з постановою Кабміну чоловіки призовного віку відтепер зможуть отримати закордонні паспорти й паспорти громадянина лише на території України в територіальному органі або підрозділі Державної митної служби.

25 квітня речник Міноборони Дмитро Лазуткін сказав, що Україна працює над тим, аби громадяни могли оновити військово-облікові дані в консульських установах.

26 квітня радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть оформити документи лише на території України.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вважає справедливою зупинку надання консульських послуг чоловікам за кордоном і їхнє повернення до України.  

Теги:
Світ
Польща
мобілізація
Війна з Росією
еспресо
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