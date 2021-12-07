Після вимоги вдягнути маску: у Москві чоловік влаштував стрілянину в центрі надання держпослуг, загинули щонайменше двоє людей
У вівторок, 7 грудня, в багатофункціональному центрі "Рязанський" на південному сході Москви чоловік влаштував стрілянину, в результаті чого загинуло двоє та постраждало четверо людей
Про це повідомляє ТАСС.
За наявними даними, чоловік почав стріляти після того, як охоронець попросив його вдягнути маску.
Загинули адміністратор і охоронець центру "Рязанський", чотирьох постраждалих відправили до лікарні. Заступниця мера Москви Анастасія Ракова повідомила, що троє з постраждалих, у тому числі 10-річна дівчинка, перебувають у тяжкому стані.
Чоловіка затримав співробітник підрозділу з питань міграції. Особистість злочинця встановили - це колишній військовий Сергій Глазов. Правоохоронці повідомляють, що він був у неадекватному стані.
Злочинець стріляв із незареєстрованої бойової зброї. Слідчі досліджують його квартиру.
Проти Глазова порушили кримінальну справу за статтями про вбивство та незаконний обіг зброї.
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