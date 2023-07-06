У небі над Миколаївщиною знищено 8 ворожих дронів, - ПК "Південь"
У середу, 5 липня, українська ППО знищила над Миколаївською областю 8 ворожих безпілотників
Про це повідомляє повітряне командування "Південь".
В повідомленні йдеться, що ППО повітряного командування "Південь" у середу знищила 8 ворожих БпЛА: 4 БпЛА "Ланцет", 2 БпЛА "Мерлін-ВР", 1 БпЛА "Zala" та 1 БпЛА "Орлан-10".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.67
Купівля 36.67Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе