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У небі над Миколаївщиною знищено 8 ворожих дронів, - ПК "Південь"

6 липня, 2023 четвер
01:24
Війна з Росією Атака дронів, Shahed, шахеди, ППО

У середу, 5 липня, українська ППО знищила над Миколаївською областю 8 ворожих безпілотників

Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

В повідомленні йдеться, що ППО повітряного командування "Південь" у середу знищила 8 ворожих БпЛА: 4 БпЛА "Ланцет", 2 БпЛА "Мерлін-ВР", 1 БпЛА "Zala" та 1 БпЛА "Орлан-10".

ППО
Миколаївщина
безпілотник
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