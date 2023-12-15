У Нідерландах розпочався судовий процес щодо повної легалізації марихуани

Про це повідомляє The Guardian.

У світі існує хибна думка, що канабіс вже легальний у Нідерландах, де розташовані знамениті кав'ярні, які приваблюють курців канабісу.

Насправді ж, цей наркотик перебуває в "сірій зоні", яку уряд сподівається подолати за допомогою чотирирічного експерименту, що розпочався в містах Бреда та Тілбург.

Виробництво канабісу та його постачання до кав'ярень також є незаконним, тому виробники та власники кав'ярень змушені працювати в тіні.

Це призвело до бандитизму та пов'язаного з ним зростання дрібних злочинів і антигромадської поведінки, які, як сподіваються чиновники, вдасться зупинити, якщо судовий процес буде успішним.

"Злочинні організації захопили цей кримінальний ринок, і тому власники кав'ярень залежали від кримінального ринку, і цьому потрібно було покласти край", - заявив мер Бреда Поль Депла.

Виробництво буде обмежено кількома фермерськими господарствами, чий канабіс буде ретельно контролюватися перед тим, як потрапити до кав'ярень. Споживачам буде гарантовано високоякісний продукт, тоді як раніше неможливо було дізнатися, звідки походить канабіс, чи не був він змінений.

"Продукт буде чистим, перевіреним, без пестицидів", - каже Ешвін Матай, директор з вирощування на фермі Holland High, яка з лютого легально постачатиме канабіс до кав'ярень.

Рівень ТГК і КБД, активних інгредієнтів канабісу, буде вимірюватися, щоб споживачі знали, наскільки міцним є їхній косяк.

Незалежні дослідники стежитимуть за ходом випробувань з метою можливої декриміналізації.

Відповідаючи на запитання, чи може це призвести до легалізації інших наркотиків, Депла був обережним.

"Почнімо з легалізації канабісу, а потім побачимо, що станеться, тому що я думаю, що деякі люди також бояться, що це ... призведе до того, що більше людей стануть залежними, - зазначив він. -Я думаю, одне можна сказати точно. Всі раді, що ми можемо попрощатися з політикою, яка була лицемірною і нелогічною".