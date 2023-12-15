Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Нідерландах розпочався судовий процес щодо повної легалізації марихуани

У Нідерландах розпочався судовий процес щодо повної легалізації марихуани

15 грудня, 2023 п'ятниця
16:58
Світ канабіс конопля

Влада Нідерландів дозволила споживачам канабісу курити марихуану в декількох містах, в рамках експерименту з легалізації цього наркотику. Очікується, що це допоможе зменшити бандитизм і злочинність, пов'язані з канабісом

Про це повідомляє The Guardian.

У світі існує хибна думка, що канабіс вже легальний у Нідерландах, де розташовані знамениті кав'ярні, які приваблюють курців канабісу.

Насправді ж, цей наркотик перебуває в "сірій зоні", яку уряд сподівається подолати за допомогою чотирирічного експерименту, що розпочався в містах Бреда та Тілбург.

Виробництво канабісу та його постачання до кав'ярень також є незаконним, тому виробники та власники кав'ярень змушені працювати в тіні.

Це призвело до бандитизму та пов'язаного з ним зростання дрібних злочинів і антигромадської поведінки, які, як сподіваються чиновники, вдасться зупинити, якщо судовий процес буде успішним.

"Злочинні організації захопили цей кримінальний ринок, і тому власники кав'ярень залежали від кримінального ринку, і цьому потрібно було покласти край", - заявив мер Бреда Поль Депла.

Виробництво буде обмежено кількома фермерськими господарствами, чий канабіс буде ретельно контролюватися перед тим, як потрапити до кав'ярень. Споживачам буде гарантовано високоякісний продукт, тоді як раніше неможливо було дізнатися, звідки походить канабіс, чи не був він змінений.

"Продукт буде чистим, перевіреним, без пестицидів", - каже Ешвін Матай, директор з вирощування на фермі Holland High, яка з лютого легально постачатиме канабіс до кав'ярень.

Рівень ТГК і КБД, активних інгредієнтів канабісу, буде вимірюватися, щоб споживачі знали, наскільки міцним є їхній косяк.

Незалежні дослідники стежитимуть за ходом випробувань з метою можливої декриміналізації.

Відповідаючи на запитання, чи може це призвести до легалізації інших наркотиків, Депла був обережним.

"Почнімо з легалізації канабісу, а потім побачимо, що станеться, тому що я думаю, що деякі люди також бояться, що це ... призведе до того, що більше людей стануть залежними, - зазначив він. -Я думаю, одне можна сказати точно. Всі раді, що ми можемо попрощатися з політикою, яка була лицемірною і нелогічною".

  • У серпні прихильники легалізації споживання канабісу пройшлись Берліном під час традиційного конопляного параду з вимогою легалізації таких наркотиків, як марихуана і гашиш, які є похідними від рослини коноплі.
Нідерланди
Читайте також:
Богдан Буткевич
Автор Богдан Буткевич
13 грудня, 2023 середа
Зеленський так і не зійшов зі стадіону
світ, міжнародний огляд
Автор Андріана Стахів
13 грудня, 2023 середа
Зеленський не зміг переконати Конгрес щодо допомоги, а Естонія та Фінляндія обіцяють допомагати захищати Україну. Акценти світових ЗМІ 13 грудня
ЗСУ
Автор Тетяна Яворська
14 грудня, 2023 четвер
Мобілізація в Україні: влада вирішує як залучити більше людей до війська. Еспресо розібралося, що зміниться
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.05
    Купівля 37.05
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
15 грудня
17:47
книжки
Учені з'ясували, що діти краще сприймають текст із книжок, аніж із ґаджетів
17:46
Ексклюзив
втрати окупантів
Мінімальна позначка - від пів мільйона: у Defense Express проаналізували втрати ворога в особовому складі
17:42
зерновоз Укрзалізниця
Для нарощення обсягів експорту: Укрзалізниця збудувала перший зерновоз, адаптований під євроколію
17:42
Оновлено
Саміт ЄС, Віктор Орбан
У ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном €50 млрд допомоги для України та назвали термін проведення позачергового саміту
17:31
Ексклюзив
Україна Євросоюз
Цікава своїм ресурсним потенціалом: екснардепка Юринець пояснила, які вигоди ЄС отримає від інтеграції України
17:29
Патріарх РПЦ Кирил
РПЦ презентувала "Патріарший календар". Туди увійшли усі єпископи УПЦ МП
17:26
Смоленська катастрофа
У Польщі ліквідували підкомітет для розслідування Смоленської катастрофи
17:18
Христина Соловій
Соловій випустила мініальбом різдвяних пісень
17:09
машина для розмінування
Південна Корея передала Україні 10 машин для розмінування
17:03
Ексклюзив
оператор "Київстар"
"Російські власники "Київстару" навмисно влаштували атаку, аби Україна почала процес націоналізації", - політтехнолог Загородній
16:59
Британська розвідка оцінила ймовірність прориву росіян у напрямку Курахового
16:56
Принц Гаррі
Принц Гаррі виграв суд проти британських ЗМІ, довівши, що вони його роками прослуховували
16:50
Литва відремонтувала для України перші "леопарди", пошкоджені під час боїв
16:37
Сергій Лавров
Лавров заявив, що лідер однієї з країн Заходу надсилав РФ сигнали про переговори щодо України
16:37
Ексклюзив
На Закарпатті в сільраді депутат підірвав гранати
"Постійно конфліктував з головою села та іншими депутатами": журналіст про ймовірні причини підриву гранати на Закарпатті
16:27
фейк
"Майже половина жителів прифронтових областей готові відмовитись від територій в обмін на мир": РФ запустила новий фейк
16:24
Макс Барських
Вийшла пісня Барських Soldier, яка стала саундтреком документального фільму Бадоєва про злочини РФ
16:04
OPINION
Ірина Федорів
Шуляк вибудувала зі "Слуги народу" "Титанік" і трюми вже повні води
15:53
Оновлено
на фото діти, яких не пустили в укриття через собаку
У Києві дітей не пустили до укриття через собаку: відкрито провадження
15:45
Ексклюзив
черги у Польщі
Асоціація міжнародних автоперевізників оприлюднила план подолання наслідків блокування кордону
15:35
Іван Охлобистін
Путініст Охлобистін заявив, що на окупованому Донбасі з дружиною і дітьми потрапив під артобстріл
15:35
Ізраїль надав оновлену інформацію щодо заручників у Газі: 112 живих, 20 загиблих
15:29
сонячні панелі
Італійська компанія передала Україні партію сонячних панелей: ними обладнають лікарні у 4 областях
15:10
Ексклюзив
Ворог намагається прорватися у житловий сектор: військовий експерт Снєгирьов про ситуацію в Авдіївці
14:55
Тепер просто готель: у російському Воронежі прибрали з вивіски назву "Україна"
14:49
Міністерство оборони України
Система закупівель за стандартами НАТО: у Міноборони розповіли, як працює механізм
14:43
обстріл Херсона, 09.11.23
Окупанти поцілили по житловому будинку в Херсоні: поранено двох жінок
14:36
Анонс
Афіша Київський безпековий форум
Чи продовжить Захід підтримувати Україну? Політики і дипломати обговорять це на події Київського Безпекового Форуму (ОНОВЛЕНО)
14:34
Дизпаливо
У США прагнуть відмовитися від російського палива: конгрес ухвалив законопроєкт
14:33
Шахтарі
Росіяни на ТОТ Луганщини "узаконюють" захоплення шахт
14:04
OPINION
Святослав Павлюк
Потенційна корупція – сота у списку проблем
13:59
Ольга Харлан
"Втомлююся від болю": фехтувальниця Харлан розповіла про проблеми зі здоров'ям
13:56
Формування е-рецепта: МОЗ внесло зміни на час відновлення мобільного зв'язку
13:49
Оновлено
Харків
Нічні обстріли РФ: "шахеди" рухались на захід України, у Харкові є влучання від ракети
13:38
Софія Ротару
Пропонують $100-150 тис.: ексдиректор Ротару заявив, що у РФ намагаються домовитися про концерти співачки
13:37
У Білорусі почалася перевірка у частинах ВПС та ППО: підрозділи розпочали виконання бойових завдань
13:27
Київський апеляційний суд
Суддю Київського апеляційного суду Глиняного, якого підозрюють в отриманні хабаря, відсторонили від правосуддя
13:20
наручники
Тюремні строки отримали двоє бойовиків, які застосовували фосфорні бомби проти українців
13:13
росія прапор занепад
Росію виключили з Дунайської комісії
12:45
Оновлено
Kyivstar, Київстар
У "Київстарі" відновили мобільний зв'язок та роботу LTE у деяких регіонах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV