У Німеччині чоловік відкрив вогонь в університеті та застрелився, є поранені

Про це повідомляє Bild.



Невідомий відкрив вогонь у лекційному залі Гейдельберзького університету. За даними правоохоронців, постраждали четверо, одна з поранених у важкому стані.



Поліція повідомила, що стрілянина сталася близько 13:50. Чоловік почав стріляти, а після кількох пострілів направив зброю на себе і натиснув на курок.



"Злочинець ​​поранив кількох людей у ​​лекційному залі з довгоствольної зброї. Сам злочинець мертвий", - йдеться у заяві поліції у Twitter.





Місце злочину, де переважно розташовані факультети природничих наук та частини університетської лікарні Гейдельберзького університету, було оточене на великій території.Поліція зі спецназом все ще перебуває на місці та продовжує обшуки, хоча вважає, що інших причетних немає.