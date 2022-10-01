У нових пакетах військової допомоги від США та Німеччини є натяки на західну важку бронетехніку для України, - військовий експерт Катков
Олег Катков, головний редактор Defense Express, зазначив, що у пакетах військової допомоги йде мова про військові автомобільні трали для забезпечення логістики важких танків, яких у ЗСУ поки ще немає
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Зараз ми очікуємо у два етапи надання військової допомоги від США, черговий пакет приблизно на $1 млрд і початок ленд-лізу. У США розпочався новий фінансовий рік і закон про ленд-ліз має запрацювати, питання лише у тому, як саме він буде відпрацьовуватися. У пакетах військової допомоги від США та одночасно з цим від Німеччини є певні речі, які натякають нам на щось. У цих двох пакетах йде мова, наприклад, про військові автомобільні трали, які можуть перевозити західну важку бронетехніку", - зауважив головний редактор Defense Express.
Олег Катков пояснив для розуміння загальної картини, що у ЗСУ максимальна вага озброєння не перевищує 50 тонн, наші танки важать 45-48 тонн, або ж танк «Оплот» - 50-51 тону. Тобто у наших збройних сил немає такої техніки, яку б могли перевозити такі потужні трали.
"А от західні потужні танки у середньому мають вагу понад 60 тонн, а деякі навіть і 70 тонн. Відповідно, якщо нам передають такі трали, то це, на мій погляд, дзвіночок, що нам готують логістику і матеріальний базис для того, щоб ми почали отримувати повноцінну західну важку бронетехніку", - підкреслив Катков.
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