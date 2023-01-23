У НСЗУ розповіли, що робити пацієнту, якщо його лікар звільнився
Коли сімейний лікар, терапевт або педіатр розриває трудовий договір з роботодавцем, усі декларації, які він уклав зі своїми пацієнтами, автоматично анулюються. Часто пацієнти дізнаються про це постфактум, коли виникає потреба звернутися до лікаря загальної практики
У Національній службі здоров'я України пояснили, як діяти в такій ситуації.
Лікарі сімейної медицини, як правило, мають близько 2 тис. пацієнтів, тож, звісно, не можуть кожному з них повідомити про своє звільнення особисто. А от медичний заклад, в якому цей фахівець працює, зобов'язаний це зробити. Поліклініка чи амбулаторія, в якому обслуговується людина, повинен завчасно:
- розмістити оголошення про звільнення лікаря в доступному місці (наприклад, біля реєстратури);
- опублікувати відповідне повідомлення на своєму сайті або сторінках у соціальних мережах;
- обдзвонити пацієнтів чи повідомити їм про зміни іншим способом.
Тим українцям, чий лікар вирішив змінити місце праці, у НСЗУ радять вибрати іншого сімейного та укласти нову декларацію. Медичний заклад не може "автоматично" передати ці документи іншому медику. Пацієнти повинні самі визначити, з ким вони хочуть підписати декларацію. Це може бути як сімейний лікар, що працює у тому самому закладі охорони здоров'я, так і лікар в будь-якій іншій поліклініці або амбулаторії, зокрема в іншому населеному пункті.
- У популярних месенджерах запрацює чат-бот "Календар здорових українців". З його допомогою українців інформуватимуть, які дослідження й в якому віці варто пройти, які з діагностичних послуг безплатні та як і де їх можна отримати
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.52
-
EUR
Купівля 42.33Продаж 43.28
- Актуальне
- Важливе