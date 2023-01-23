У НСЗУ розповіли, що робити пацієнту, якщо його лікар звільнився

У Національній службі здоров'я України пояснили, як діяти в такій ситуації.

Лікарі сімейної медицини, як правило, мають близько 2 тис. пацієнтів, тож, звісно, не можуть кожному з них повідомити про своє звільнення особисто. А от медичний заклад, в якому цей фахівець працює, зобов'язаний це зробити. Поліклініка чи амбулаторія, в якому обслуговується людина, повинен завчасно:

розмістити оголошення про звільнення лікаря в доступному місці (наприклад, біля реєстратури);

опублікувати відповідне повідомлення на своєму сайті або сторінках у соціальних мережах;

обдзвонити пацієнтів чи повідомити їм про зміни іншим способом.

Тим українцям, чий лікар вирішив змінити місце праці, у НСЗУ радять вибрати іншого сімейного та укласти нову декларацію. Медичний заклад не може "автоматично" передати ці документи іншому медику. Пацієнти повинні самі визначити, з ким вони хочуть підписати декларацію. Це може бути як сімейний лікар, що працює у тому самому закладі охорони здоров'я, так і лікар в будь-якій іншій поліклініці або амбулаторії, зокрема в іншому населеному пункті.