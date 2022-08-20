Про це Аксьонов повідомив у telegram.

"У західному Криму спрацювала система ППО. Ціль вражено. Постраждалих та пошкоджень немає", - написав Аксьонов та закликав зберігати спокій.

Місцеві telegram-канали стверджують, що вибухи сталися над селом Заозерне, що у передмісті Євпаторії. Також в соцмережах з'явилося відео, на якому видно відео ймовірної роботи ППО.

Голова окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у суботу, 20 серпня, на дах штабу чорноморського флоту РФ впав безпілотник.

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