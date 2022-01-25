У Південнокитайському морі розбився винищувач США: постраждали щонайменше 7 людей
У Південнокитайському морі під час посадки на авіаносець Carl Vinson розбився американський винищувач F-35, унаслідок чого 7 моряків отримали травми
Про це пише Al Jazeera.
За словами командування Тихоокеанського флоту США, унаслідок невдалого приземлення винищувача на палубу атомного авіаносця постражадло щонайменше 7 моряків.
Інцидент відбувся з літаком F-35C Lightning II, який вилітав з авіаносця USS Carl Vinson.
"Пілот безпечно катапультувався з літака та був евакуйований військовим гелікоптером", - заначили в командуванні флоту, уточнивши, що зараз його стан стабільний.
Трьох моряків евакуювали о шпиталю в Манілі, столиці Філіппін. Вони також перебувають у стабільному стані. Ще чотирьом людям надали первинну медичну допомогу на борту авіаносця.
У Тихоокеанському флоті заявили, що розслідують причину аварії, але не повідомляють, чи зазнав пошкоджень авіаносець.
Al Jazeera пише, що США останнім часом організовує навчання та маневри в Південнокитайському морі, яке Китай називає своїми територіальними водами. КНР має конфлікти із сусідніми країнами, зокрема з Філіппінами й Малайзією, щодо права на судноплавство в Південнокитайському морі.
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