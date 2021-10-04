У польському Любліні освятять пам'ятник греко-католицькому священику Омеляну Ковчу
У Любліні відбувається освячення пам'ятника отцю Омеляну Ковчу, українському греко-католицькому священику, капелану часів Української Революції, рятівнику в часи Другої світової
Ковч рятував євреїв, українців, поляків. Його ув’язнили в "Тюрма на Лонцького", а звідти відправили до концтабору Majdanek. "Тут я бачу Бога", - писав отець в листах із табору. І Бог, очевидно, таки був, щонайменше він присутній в цьому символізмі: пошануванні тріумфу людини над системою. Делікатному пам’ятнику навпроти моторошної пам’ятки нашої історії - концтабору. Наживо трансляцію події можна дивитися завдяки ЖИВЕ телебачення Zhyve.tv.
Мистецьку частину розпочне “Прелюдія” видатного польського режисера Лешека Мондзіка, а завершить виступ відомого українського дуету "Сестри Тельнюк". Чин освячення здійснить Блаженніший Святослав. Над проектом працювали скульптор Олександр Дяченко та архітекторка Марта Дяченко.
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