У Полтаві 19 травня відбудуться військові навчання, лунатимуть вибухи
У Полтаві 19 травня триватимуть військові навчання, людей попереджають про звуки вибухів і просять зберігати спокій
Про повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"Нагадую, сьогодні в Полтаві буде чутно звуки вибухів. Це - навчання. Зберігайте спокій, все буде Україна!" - наголосив він.
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