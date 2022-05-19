Про повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Нагадую, сьогодні в Полтаві буде чутно звуки вибухів. Це - навчання. Зберігайте спокій, все буде Україна!" - наголосив він.

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