У Полтаві провели в останній путь полеглих воїнів Олега Кулаковського та Сергія Страшка

Подробиці із посиланням на полтавській інформаційний портал Kolo передає Еспресо.TV.



Сержанту Олегу Кулаковському було 40 років. Він був на посаді командиру відділення підвозу та перевезення мінометної батареї. Його життя обірвалося в перший день повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну в Охтирці на Сумщині.



Поховати його змогли лише тепер, майже через два місяці.



Президент відзначив Кулаковського посмертно орденом "За мужність" - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.



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24-річний солдат Сергій Страшко був механіком-водієм, загинув 18 квітня, потрапивши під ворожий мінометний обстріл.



Сергій народився в селі Нестеренки, закінчив Рунівщинську загальноосвітню школу, а згодом професійно-технічне училище за професією будівельника. Після повернення зі строкової служби, вирішив стати професійним військовим та підписав контракт зі збройними силами України.



Загинув в місті Попасна Луганської області, під час вибуху від влучання ворожих боєприпасів. У нього залишилися мама, 18-річна сестра, та бабуся з дідусем.



Поховають Сергія Страшка на кладовищі в рідному селі.



Панахиду за загиблими героями провів архієпископ полтавський і кременчуцький Федір.



"Хай Бог утішить близьких і рідних людей наших захисників. Ми їм безмежно вдячні за їхніх синів, чоловіків, за воїнів, які віддали своє життя, щоб зберегти нас і зберегти наступні покоління, зберегти дітей, які сьогодні розсіяні по світу і чекають поки завершиться війна, щоб повернутися на свою батьківщину і жити під мирним небом України", - зазначив архієпископ.





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