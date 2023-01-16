У Повітряних силах оцінили ймовірність висадки російського десанту в Києві
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав нереалістичним сценарій висадки російського десанту в Києві чи будь-де на території України
Про це він сказав в ефірі телемарафону 16 січня.
"Нині це взагалі нереалістичний сценарій... Тоді (24 лютого 2022 року, - ред.) ворогу це не вдалося, не вдасться й зараз. Тому що пролетіти просто так до столиці і висадити десант з Іл-76 не вдасться жодним чином. Думаю, що і до кордону не вдасться долетіти", - сказав Ігнат.
За його словами, ситуація зараз відрізняється від 24 лютого, коли окупанти скоїли зухвалий неочікуваний напад на околиці Києва. Зараз наші захисники готові достойно зустріти ворога, підкреслив речник командування Повітряних сил.
- 9 січня 2023 року дипломат Роман Безсмертний в ефірі Еспресо висловив думку, що РФ, імовірно, спробує повторити наступ із Білорусі на Київщину та Житомирщину.
- 24 лютого 2022 року українські захисники знищили російський десант, який намагався захопити Гостомель.
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