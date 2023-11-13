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У прифронтових громадах Донецької області залишилося 128 дітей, - поліція

13 листопада, 2023 понедiлок
23:45
Війна з Росією евакуація

У багатьох населених пунктів вздовж лінії фронту виконана примусова евакуація, але наразі вона все ще триває. Усього у громадах Донецької області, звідки має бути обов’язкова евакуація, залишилося 128 дітей

Про це повідомив інспектор з комунікації, член екіпажу "Білий янгол" Павло Дяченко в інтерв’ю "Главкому".

"За крайніми даними, виконана примусова евакуація з Очеретиного, з двох селищ Мар’їнської громади були евакуйовані усі діти. Залишається Торецька громада, де ще є діти, яких потрібно евакуювати. Слід додати, що примусова евакуація проводиться поетапно. Не всі населені пункти, з яких зараз вивозимо дітей, були одразу включені у програму евакуації", – заявив Дяченко.

Він говорить, що в Авдіївці дітей не залишилося, але більшість людей, які залишались, проживали в підвалах багатоповерхівок, проте такий варіант небезпечний. Інспектор додав, що в одному такому об’єкті могло жити і по 7, і по 8 осіб.

Дяченко думає, що загибель близьких переконує людей, які раніше відмовлялися, виїжджати.

"У нас був випадок, коли ми не мали фізичної можливості через ситуацію з дорогами заїжджати до Бахмута й проводити евакуацію, тож ми працювали з військовими, які на важкій броньованій техніці вивозили людей. Дуже багато було випадків, коли так вивозили вночі. Вони довозили до певної точки, потім ми у них перехоплювали людей і везли далі до пунктів незламності, пунктів обігріву, волонтерських центрів. Один чоловік розповідав, що вони з рідними та сусідами жили у підвалі приватного будинку. Потім перейшли до підвалу сусідньої багатоповерхівки. Ще з одним чоловіком вони намагалися ховати людей, які гинули на вулицях. Але пізніше вже не могли вийти з підвалу через щільність обстрілів. І тільки після цього вони звернулися до військових, зібралися своєю групою з підвалу і виїхали", – розповів він.

Дяченко говорить, що підтримує зв’язок з тими, хто евакуювався, зокрема, спілкується у соцмережах з дітьми, яких вивезли.

Він розповів, що коли росіяни окуповували місто, вони виводили людей з підвалів з двома пакетами речей у руках, будували їх шеренгами і довго виводили з міста пішки зоною бойових дій без захисту. 

  • Олександра Гаврилко, начальниця відділу комунікації Національної поліції Донецької області, зазначила, що станом на 9 листопада у Торецькій громаді залишилося 124 дитини, а в самому Торецьку – 84 дитини.
Суспільство
Україна
Донеччина
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