Під обстрілами залишаються діти: у Нацполіції розповіли про перебіг четвертої хвилі примусової евакуації на Донеччині

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"На Донеччині ситуація складна як і завжди, відбуваються постійні обстріли. Документуємо наслідки обстрілів і на Авдіївському, і на Бахмутському, і на Торецькому напрямках. За останню добу, на жаль, маємо загиблих людей, дві цивільні особи. Якщо брати добу потому, то відомо про загибель цілої родини, троє людей на Великоновосілківському напрямку у селі Богатир. На жаль, обстріли тривають, продовжують гинути цивільні люди. Своєю чергою поліція, евакуаційні групи "Білі янголи" працюють на всіх напрямках і проводять обов'язкову евакуацію, а також примусову, що стосується дітей", - зауважила начальниця відділу комунікації Національної поліції Донецької області.

За її словами, зараз відбувається четверта хвиля примусової евакуації на різних напрямках: це почалося з Бахмута, потім перейшли на Бахмутській район, далі на Мар'їнський та Красногорівський напрямки, де вже не залишилося дітей.

"А зараз триває четверта хвиля примусової евакуації, яка відбувається у декількох Красногорівських та Очеретинських громадах, також у Торецькій громаді. На Торецькому напрямку у нас йде найактивніша евакуація, зараз ми працюємо над самим містом та прилеглими територіями. Станом на сьогодні у Торецькій громаді залишилося 124 дитини, а у самому Торецьку – 84 дитини, і це дійсно дуже багато", - резюмувала Олександра Гаврилко.