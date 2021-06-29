У прийнятому Радою законі недостатньо суворе покарання за недостовірне декларування, - НАЗК

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.



"На жаль, в своєму вето президент зменшив термін позбавлення волі за статтею 366-3 до одного року. Законопроєкт, внесений президентом за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 29 грудня 2020 року, передбачав два роки позбавлення волі. З огляду на, що відповідно до статей 21, 24 Конституції України усі люди є рівними перед законом, НАЗК вважає, що до публічних службовців не повинні застосовуватися особливі - м'якші - правила відповідальності, ніж до інших громадян", - йдеться у повідомленні.



У відомстві нагадують, що депутати внесли в законопроєкт правки, які могли дозволити нечесним декларантам не вказувати ніяких відомостей про майно членів своїх сімей і таким чином ухилятися від декларування власних коштів, але на вимогу, в тому числі НАЗК, президент документ ветував.



"Сьогодні головне, чого вимагає суспільство - це належне покарання для корупціонерів. Ухвалення цього законопроєкту - важливий крок для досягнення цієї мети. У той же час НАЗК залишається на своїй позиції, що позбавлення волі має передбачатися за умисну вказівку недостовірних відомостей у розмірі, починаючи з 1 млн грн (за прийнятим законом - з 4,54 млн грн), а відповідальність має бути суворою і відповідати принципам рівності всіх перед законом ", - заявив Новіков.



У НАЗК також відзначили, що застосувати норми закону можна буде тільки до декларацій за 2021 рік. Їх чиновники подаватимуть в наступному році.

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