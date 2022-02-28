У Путіна відібрали чорний пояс з тхеквондо

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації Тхеквондо.



МФТ позбавила Путін чорного поясу з тхеквандо через військову агресію на території України. Президент РФ отримав нагороду в листопаді 2013 року.



Це не єдина санкція з боку Міжнародної федерації. Відтепер на змаганнях заборонено використання прапору та гімну РФ і Білорусі.



"Всесвітнє тхеквондо рішуче засуджує жорстокі напади на невинні життя в Україні, які суперечать баченню Світового тхеквондо "Мир цінніший за тріумф". Думки Світового тхеквондо з народом України, і ми сподіваємося на мирне та негайне завершення цієї війни", - йдеться у заяві Міжнародної федерації Тхеквондо.

27 лютого ФІФА заборонила проводити на території Росії міжнародні матчі через вторгнення в Україну.