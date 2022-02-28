У Путіна відібрали чорний пояс з тхеквондо
Президент Росії Володимир Путін втратив чорний пояс з тхеквондо
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації Тхеквондо.
МФТ позбавила Путін чорного поясу з тхеквандо через військову агресію на території України. Президент РФ отримав нагороду в листопаді 2013 року.
Це не єдина санкція з боку Міжнародної федерації. Відтепер на змаганнях заборонено використання прапору та гімну РФ і Білорусі.
"Всесвітнє тхеквондо рішуче засуджує жорстокі напади на невинні життя в Україні, які суперечать баченню Світового тхеквондо "Мир цінніший за тріумф". Думки Світового тхеквондо з народом України, і ми сподіваємося на мирне та негайне завершення цієї війни", - йдеться у заяві Міжнародної федерації Тхеквондо.
- 27 лютого ФІФА заборонила проводити на території Росії міжнародні матчі через вторгнення в Україну.
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