У Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують змінити географічні назви, що символізують РФ
Депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкт закону про деколонізацію топонімії та впорядкування використання географічних назв в українських населених пунктах
Текст законопроєкту опубліковано на сайті ВР.
Документом пропонується заборонити присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують, символізують державу-окупанта РФ або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн. А також державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції, дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного радянського та тоталітарного російського режимів, зокрема, й громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або тимчасово перебували на території держави-окупанта і стали жертвами переслідування з боку російських репресивних органів.
Нардепи очікують, що ухваленням такого законопроєкту буде зменшення впливу РФ на внутрішню політику України та світогляд громадян, створить передумови для унеможливлення агітаційно-пропагандистської діяльності вороже налаштованих до України осіб, прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни, сприятиме зміцнення духу і моралі української нації.
Після подій Революції Гідності (2013-2014 рр.) було перейменовано більше 990 населених пунктів та 26 районів, майже 52 тисячі інших топонімів, 75 закладів освіти, 33 залізничні об’єкти, 2 морські порти, демонтовано близько 2,5 тисяч пам’ятників і пам’ятних знаків, які містили пропаганду тоталітарного режиму.
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