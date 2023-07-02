Микола Княжицький

У регіонах, які більше постраждали від русифікації, особливо на сході і півдні український дубляж фільмів став головним інструментом вивчення української мови
Його скасування не примусить дивитися фільми англійською, а поверне цих людей до перегляду російського дубляжу на Netflix та інших інтернетних та супутникових платформах
Це призведе до повного знищення ледь живого кінопрокату і до безробіття українських акторів. Я вже мовчу про діток, яких ми так складно відівчаємо від російськомовного YouTube та інших платформ!
Разом з тим дозволити показ англомовних програм та фільмів без перекладу з титрами можна. Але навіщо забороняти українську мову?
Вчора у Бучі був концерт реквієм. Подивіться, як чудово співає на сцені "Червону калину" голова комітету з культури Парламенту Литви, депутат Сеймасу Вітаутас Йозапайтіс.
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