У РФ після заяв про воєнні злочини в Україні заблокували сайт правозахисної організації Human Rights Watch
У Росії заблокували сайт правозахисної організації Human Rights Watch, яка почала документувати воєнні злочини армії РФ в Україні
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У понеділок, 18 квітня, сайт Human Rights Watch став недоступним для російських користувачів. Його заблокували на вимогу російської генпрокуратури від 12 квітня.
Згідно з реєстром блокувань Роскомнагляду, було обмежено доступ до однієї зі сторінок сайту HRW. Оскільки сайт використовує інтернет-протокол https, одну конкретну сторінку блокувати не можна, і тому недоступний весь сайт.
8 квітня міністерство юстиції РФ виключило Human Rights Watch з реєстру філій та представництв міжнародних організацій та іноземних некомерційних неурядових організацій через нібито "порушення чинного законодавства".
Ймовірно такі кроки російського режиму пояснюються заявами організації про воєнні злочини військових РФ в Україні.
- 3 квітня стало відомо, що Human Rights Watch задокументувала воєнні злочини росіян проти українського мирного населення у Чернігівській, Харківській і Київській областях.
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