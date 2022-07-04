У РФ запустили Центр реєстрації ядерних вибухів для "зміцнення обороноздатності", - росЗМІ
У міністерстві оборони Росії оголосили про запуск Центру реєстрації ядерних вибухів на планеті, який працюватиме у цілодобовому режимі
Як зазначають російські джерела, запуск роботи центру припадає на 4 липня.
"З 1 липня 2022 року з метою зміцнення обороноздатності нашої держави чергові зміни Головного центру геофізичного моніторингу розпочали цілодобове чергування», — йдеться в заяві.
Як зазначають джерела РФ, центр має на менті "фіксувати ядерні вибухи в різних геосферах та ідентифікувати джерела геофізичних збурень техногенного характеру".
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