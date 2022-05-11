У РФ заявили, що Pfizer та Moderna керували біолабораторіями в Україні

Про це на брифінгу заявив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Ігор Кирилов.

"Спільно з американськими фармацевтичними компаніями і підрядниками з Пентаґона до військово-біологічної діяльності залучені українські державні структури, основними завданнями котрих є приховування незаконної діяльності, проведення польових і клінічних дослідів і надання необхідного біоматеріалу", – намагається переконувати Кирилов.

Також росіяни звинувачують Німеччину – мовляв у період з 2016 по 2019 рік німецькі військові епідеміологи вивезли 3,5 тисяч проб сироватки крові українських громадян із 25 областей країни.

Кирилов переконує, що у 2020 році українці навмисне заражали населення "ЛНР" туберкульозом, особливо стійким збудником, розкидаючи листівки у вигляді грошей. А у 2022 році у Маріуполі вони начебто знайшли дві біолабораторії зі слідами співпраці зі США – начебто відбирали збудник холери та через Київ відправляли до Америки.