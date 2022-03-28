У Росії анонсували регулювання цін на хліб
Росія анонсувала мораторій на підвищення цін на хліб і виділяє для цього 2,5 млрд рублів ($25 млн)
Про це заявила пресслужба віцепрем’єрки РФ Вікторії Абрамченко, передає ЕП з посиланням на ТАСС.
"Для стабілізації цін на хліб уряд уже виділив 2,5 млрд рублів з федерального бюджету, кошти вже направлені в регіони. Це дозволить запустити механізм мораторію на підвищення цін на хліб. Завдяки федеральним та регіональним субсидіям виробники зможуть не допустити зростання цін до кінця року", - зазначила вона.
У повідомленні йдеться, що представники хлібопекарської галузі Росії підкреслюють зростання вартості виробів у зв'язку із підвищенням цін на сировину та матеріали для виробництва
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