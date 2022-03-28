У Росії анонсували регулювання цін на хліб

Про це заявила пресслужба віцепрем’єрки РФ Вікторії Абрамченко, передає ЕП з посиланням на ТАСС.

"Для стабілізації цін на хліб уряд уже виділив 2,5 млрд рублів з федерального бюджету, кошти вже направлені в регіони. Це дозволить запустити механізм мораторію на підвищення цін на хліб. Завдяки федеральним та регіональним субсидіям виробники зможуть не допустити зростання цін до кінця року", - зазначила вона.

У повідомленні йдеться, що представники хлібопекарської галузі Росії підкреслюють зростання вартості виробів у зв'язку із підвищенням цін на сировину та матеріали для виробництва