У Росії надійшло повідомлення про замінування понад 20 літаків авіакомпанії S7

Про це повідомляє телеграм-канал Aviatorshina.

За інформацією видання, авіакомпанія S7 Airlines сьогодні випустила для всіх екіпажів повітряних суден інформаційне повідомлення з позначкою "Важливість: висока".

У ньому сказано, що на публічні адреси деяких ЗМІ в регіонах надійшло повідомлення із темою: "Відбулася диверсія. Пошкоджено та заміновано запальними зарядами понад 20 літаків авіакомпанії S7".

Далі йдеться, що "у важкодоступних місцях, під обшивкою та у багажних відділеннях закладено саморобні заряди спрямованої дії типу "Терміт".

"Повітряні судна компанії S7 так уже літають кілька днів, чекаючи детонації. Крім того, пошкоджено деякі дублюючі системи", сказано в повідомленні, яке надійшло в ніч з неділі на понеділок деяким регіональним ЗМІ.

Також у ньому зазначено, що до диверсії нібито причетний "опозиційно налаштований персонал авіакомпанії S7, працівники аеропортів та західні куратори".

В інформаційному повідомленні для екіпажів за підписом начальника служби авіабезпеки S7 Airlines зазначено, що авіакомпанія провела оцінку ризиків і не розцінює цю інформацію як загрозу акту незаконного втручання.

"Вважаємо, що повідомлення носить усі ознаки помилкової загрози, спрямоване на відволікання сил та засобів правоохоронних органів та на дестабілізацію роботи транспортного комплексу РФ", сказано у повідомленні екіпажам. У ньому також зазначено, що в аеропортах польотів можливі додаткові та повторні огляди літаків.

У прес-службі S7 Airlines aviatorshina підтвердили, що компанія отримала таке повідомлення, додавши, що по ньому було проведено перевірку.

"Це помилкова загроза, яка не несе ризиків для безпеки польотів. S7 Airlines ретельно відпрацьовує всі повідомлення про потенційні загрози безпеці пасажирів", - додав представник перевізника.

Відзначимо, що у Росії в кінці червня трапилось відразу декілька авіакатастроф. Постраждали військові, транспортні та невеликі пасажирські літаки.

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