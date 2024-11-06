Якщо ТЦК не визнає документи з Резерв+: Міноборони порадило, що робити
Військовий обліковий документ, який підтягується у застосунку Резерв+, має точно таку ж юридичну силу, як і паперовий
Про це заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко сказала в етері Армія TV.
За словами Черногоренко, застосунок Резерв+ є зручним відображенням для користувачів єдиного державного реєстру "Оберіг".
"Всі дані, які вносяться оператором ТЦК або в електронному автоматичному форматі, відображаються у мобільному застосунку конкретному користувачу. Це є дуже важливим для нас, оскільки таким чином ми налагоджуємо прозорість між державою та користувачами", — додала Катерина Черногоренко.
Заступниця міністра наголосила, що електронний військовий обліковий документ має точно таку ж юридичну силу, як і паперовий.
Якщо в ТЦК не визнають електронні документи в Резерв+, українцям радять звертатись на гарячу лінію Міноборони.
- Міністерство оборони України з 18 травня запустило мобільний застосунок Резерв+, через який військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть оновити свої облікові дані.
- У серпні стало відомо, що Міністерство оборони України разом із МОЗ працюють над впровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію через застосунок Резерв+.
- На початку листопада у Резерв+ запустили бета-тестування онлайн-відстрочок від мобілізації. Скористатися сервісом можуть ті, хто попередньо подавав заявку на тестування.
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