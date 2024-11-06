Якщо ТЦК не визнає документи з Резерв+: Міноборони порадило, що робити

Про це заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко сказала в етері Армія TV.

За словами Черногоренко, застосунок Резерв+ є зручним відображенням для користувачів єдиного державного реєстру "Оберіг".

"Всі дані, які вносяться оператором ТЦК або в електронному автоматичному форматі, відображаються у мобільному застосунку конкретному користувачу. Це є дуже важливим для нас, оскільки таким чином ми налагоджуємо прозорість між державою та користувачами", — додала Катерина Черногоренко.

Заступниця міністра наголосила, що електронний військовий обліковий документ має точно таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Якщо в ТЦК не визнають електронні документи в Резерв+, українцям радять звертатись на гарячу лінію Міноборони.