В Росії обрали "очільника" для окупованих територій Харківщини

Про це пише Кавказ.Реалії.

"Проблема полягала в тому, що за адміністративною структурою "прем'єр-міністром" могла стати людина рівня віцегубернатора, а Алексеєнко зараз мер. Але врахували його попередній досвід першим віцегубернатором Краснодарського краю, тому "призначення" узгодили", - пояснило джерело.

За даними видання, адміністрації Краснодара та Краснодарського краю офіційно перехід Алексєєнка наразі не коментують.

Журналісти додають, що у травні прокурор Краснодарського краю Сергій Табельський повідомив, що стосовно мера Алексєєнка зараз ведеться кримінальна справа за звинуваченням в отриманні хабаря. Справу порушили у грудні 2021 року, а "рішення про припинення кримінального переслідування Алексєєнка слідчими апарату СУ СК Росії краєм не приймалося".

Раніше Олексієнко опублікував відео з візиту до Харківської області, повідомивши, що Краснодарський край узяв кураторство над регіоном.

6 серпня колаборанта Володимира Сальдо, який "очолював" окуповану Херсонщину, доправили літаком до Москви та поклали до відділення токсикології.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb