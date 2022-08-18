В Росії обрали "очільника" для окупованих територій Харківщини
Очільником окупаційної адміністрації тимчасово захопленої росіянами частини Харківської області стане мер російського Краснодару Андрій Алексєєнко
Про це пише Кавказ.Реалії.
"Проблема полягала в тому, що за адміністративною структурою "прем'єр-міністром" могла стати людина рівня віцегубернатора, а Алексеєнко зараз мер. Але врахували його попередній досвід першим віцегубернатором Краснодарського краю, тому "призначення" узгодили", - пояснило джерело.
За даними видання, адміністрації Краснодара та Краснодарського краю офіційно перехід Алексєєнка наразі не коментують.
Журналісти додають, що у травні прокурор Краснодарського краю Сергій Табельський повідомив, що стосовно мера Алексєєнка зараз ведеться кримінальна справа за звинуваченням в отриманні хабаря. Справу порушили у грудні 2021 року, а "рішення про припинення кримінального переслідування Алексєєнка слідчими апарату СУ СК Росії краєм не приймалося".
Раніше Олексієнко опублікував відео з візиту до Харківської області, повідомивши, що Краснодарський край узяв кураторство над регіоном.
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