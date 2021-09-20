У Росії сталася стрілянина в Пермському університеті: є загиблі й поранені
У Пермському державному університеті в РФ молодик відкрив стрілянину, у результаті чого є постраждалі та загиблі. Наразі його затримали
Про це передає пресслужба університету.
Невідомий відкрив стрілянину по студентам і викладачам в університеті в російській Пермі.
Як розповіли у виданні "Медуза", свідки події повідомили, що чоловік був у військовій формі.
Студенти вистрибували з вікон.
Пресслужба університету повідомила про чотирьох поранених. У свою чергу, місцеві видання пишуть, що є і загиблі. Так, наголошують, що є 5 жертв від пострілів.
У МОЗ РФ повідомили, що понад 10 людей постраждали під час стрілянини.
Згодом, стрілка затримали. У нього була вогнепальна зброя. Попередньо — це 18-річний Тимур Бекмансуров.
У свою чергу, пресслужба університету повідомила, що стрілка ліквідовано.
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