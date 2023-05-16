У Росії стався вибух на газопроводі "Ямал-Європа": є загиблі та постраждалі
У Ханти-Мансійському окрузі РФ стався вибух на газопроводі. Через це одна людина загинула, ще п'ятеро — постраждали
Про це інформують російські ЗМІ.
Відомо, що вибух відбувся на нитці магістрального газопроводу "Ямал - Європа" компанії "Газпром трансгаз Югорск". ЗМІ зазначають, що ця нитка і до вибуху не працювала.
В екстрених службах повідомили, що внаслідок інциденту загинула одна людина та постраждали п'ятеро. Чиновники зазначили, що вибух стався під час проведення ремонтних робіт.
- Газопровід "Ямал - Європа" поєднує газові родовища півночі Західного Сибіру та Європу. Він прямує з Росії до Білорусі, де розділяється на дві гілки. Одна спрямована у Польщу та Німеччину, інша - через Україну у Словаччину.
- У ніч з 29 на 30 березня у Свердловській області стався вибух на газопроводі. Відбулася розгерметизація труби на ділянці "Ямбург-Єлець 1" - внаслідок чого і стався вибух.
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