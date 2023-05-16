Про це інформують російські ЗМІ.

Відомо, що вибух відбувся на нитці магістрального газопроводу "Ямал - Європа" компанії "Газпром трансгаз Югорск". ЗМІ зазначають, що ця нитка і до вибуху не працювала.

В екстрених службах повідомили, що внаслідок інциденту загинула одна людина та постраждали п'ятеро. Чиновники зазначили, що вибух стався під час проведення ремонтних робіт.