У Росії засудили двох "українських шпигунів"

Про це повідомляє пресслужба ФСБ Росії.



«Ростовський обласний суд виніс обвинувальні вироки громадянину РФ Д.М. Лобову і громадянину Республіки Вірменія А.Р. Хачатряну за ст. 275 «державна зрада» і ст.276 «шпигунство». Діючи в інтересах українського ОПК, вони займалися збиранням відомостей», - йдеться у повідомленні.



За версією російської спецслужби, Лобов зберігав обладнання в підвалі свого будинку, а Хачатрян переміщував зразки в Україну через людей, що живуть на російсько-українському кордоні.



«Кінцевим одержувачем клістронів виступила державна компанія "Укроборонпром"», - заявили у ФСБ.



Дениса Лобова засудили до 9,5 років, Арарата Хачатряна - до 10 років і 5 місяців. Вони будуть відбувати покарання в колонії суворого режиму.



Після початку російської агресії в Україні спецслужби РФ регулярно звітують перед владою про величезну кількість «шпигунів» і «агентів», яких щорічно викривають. Так, у лютому цього року президент РФ заявив, що за 2020 рік «вдалося припинити діяльність 72 кадрових співробітників і 423 агентів спецслужб інших країн».

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