У російській в'язниці двом засудженим кримським татарам додають у їжу свинину, - правозахисники

Про це пише "Кримська солідарність".

"Харчування у них незбалансоване. У їжі регулярно є свинина, яку Руслан, будучи мусульманином, не вживає", - сказала дружина одного з ув'язненого.

За її совами, чоловіку потрібна консультація хірурга - його давно непокоять проблеми зі здоров'ям. І хоча тюремний терапевт призначив йому ліки, діагноз так і не встановили, а в консультації відмовляють.

"Шабан Умеров поскаржився на те, що його помістили до СІЗО після етапування через те, що заснув "у неналежний час". Він, так само як і Нагаєв, страждає від проблем зі здоров'ям - у нього підвищений тиск, тому він повинен постійно приймати таблетки", - йдеться у повідомленні.