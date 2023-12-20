У російській в'язниці двом засудженим кримським татарам додають у їжу свинину, - правозахисники
Кримські мусульмани Руслан Нагаєв та Шабан Умеров, засуджені на 13 та 18 років, повідомили, що у тюремному раціоні постійно присутня їжа зі свининою
Про це пише "Кримська солідарність".
"Харчування у них незбалансоване. У їжі регулярно є свинина, яку Руслан, будучи мусульманином, не вживає", - сказала дружина одного з ув'язненого.
За її совами, чоловіку потрібна консультація хірурга - його давно непокоять проблеми зі здоров'ям. І хоча тюремний терапевт призначив йому ліки, діагноз так і не встановили, а в консультації відмовляють.
"Шабан Умеров поскаржився на те, що його помістили до СІЗО після етапування через те, що заснув "у неналежний час". Він, так само як і Нагаєв, страждає від проблем зі здоров'ям - у нього підвищений тиск, тому він повинен постійно приймати таблетки", - йдеться у повідомленні.
- У Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі відбулися усні слухання щодо прийнятності та суті міждержавної справи "Україна проти Росії", яка стосується порушень РФ в тимчасово окупованому Криму Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
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