Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Інститут зазначає, що збройний напад Вагнера на російське військове керівництво в Ростові-на-Дону мав би значний вплив на військові зусилля Росії в Україні.

"У Ростові розміщується як штаб ОВС, 58-а загальновійськова армія якого зараз веде оборону проти українських контрнаступів, так і командний пункт російського Об’єднаного угруповання військ в Україні в цілому. Отже, Ростов є критично важливою мембраною командування та управління російською армією, і будь-які загрози присутності міноборони РФ, ймовірно, вплинуть на деякі важливі аспекти військових зусиль", - йдеться у повідомленні.