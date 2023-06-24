У Ростові вагнерівці можуть захопити командний пункт військової операції в Україні, - ISW
У Ростові розташовані штаб армії, яка веде оборону проти контрнаступів України і командний пункт російського Об’єднаного угруповання військ в Україні в цілому – вони можуть перейти в руки вагнерівців
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
Інститут зазначає, що збройний напад Вагнера на російське військове керівництво в Ростові-на-Дону мав би значний вплив на військові зусилля Росії в Україні.
"У Ростові розміщується як штаб ОВС, 58-а загальновійськова армія якого зараз веде оборону проти українських контрнаступів, так і командний пункт російського Об’єднаного угруповання військ в Україні в цілому. Отже, Ростов є критично важливою мембраною командування та управління російською армією, і будь-які загрози присутності міноборони РФ, ймовірно, вплинуть на деякі важливі аспекти військових зусиль", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, Еспресо веде онлайн-трансляцію подій, пов'язаних з протистоянням ПВК Вагнера та міноборони РФ і рейд вагнерівців у Ростов.
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