Про це розповідають місцеві Telegram-канали.

Про звуки, схожі на вибухи, повідомляють у Балаклавському районі, а також у районах Комишевої та Козачої бухт. За попередньою інформацією, після "хлопків" частина будинків у центрі Севастополя залишилася без світла.



При цьому гауляйтер міста Михайло Развожаєв стверджує, що це працювала ППО. За його словами, над морем начебто збили безпілотник.

Нагадаємо, вчора в окупованому Севастополі також лунали вибухи. Развожаєв теж заявив про роботу ППО по безпілотнику

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