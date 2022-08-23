У Севастополі пролунали вибухи, окупанти наполягають, що працювала ППО
Так званий губернатор Севастополя Развожаєв запевняє, що над морем спрацювала протиповітряна оборона
Про це розповідають місцеві Telegram-канали.
Про звуки, схожі на вибухи, повідомляють у Балаклавському районі, а також у районах Комишевої та Козачої бухт. За попередньою інформацією, після "хлопків" частина будинків у центрі Севастополя залишилася без світла.
При цьому гауляйтер міста Михайло Развожаєв стверджує, що це працювала ППО. За його словами, над морем начебто збили безпілотник.
- Нагадаємо, вчора в окупованому Севастополі також лунали вибухи. Развожаєв теж заявив про роботу ППО по безпілотнику
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