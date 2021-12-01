У штаті Мічиган хлопець почав стрілянину в школі: троє загиблих і восьмеро поранених

Про це повідомляє BBC.



Внаслідок стрілянини загинули 16-річний хлопець та дві дівчини 14 і 17 років. Крім того, було поранено щонайменше 8 людей, у тому числі вчителя.



Повідомлення про стрілянину поліція отримала о 12:51 за місцевим часом.



За даними поліції, підозрюваний використовував напівавтоматичний пістолет, який його батько купив 26 листопада. Стрілець здався за 5 хвилин після виклику поліції, коли поліцейські зіткнулися з підлітком у коридорі школи.



Учні розповіли, що під час нападу ховалися під партами.



З міркувань безпеки школу закрили до кінця тижня. Двоє постраждалих прооперовані, ще шестеро перебувають у стабільному стані з вогнепальними пораненнями.



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