У СІЗО Луцька жінка скоїла самогубство

Про це повідомляє ВолиньPost.

Вона скоїла самогубство вранці, повісившись на простирадлі.

Інформацію підтвердили у поліції Волині.

Там повідомили, що жінка перебувала в ізоляторі через причетність до крадіжок та наркотиків.

Наразі інцидент вивчає Державне бюро розслідувань.