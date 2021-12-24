У СІЗО Луцька жінка скоїла самогубство
У Луцькому слідчому ізоляторі повісилася жінка
Про це повідомляє ВолиньPost.
Вона скоїла самогубство вранці, повісившись на простирадлі.
Інформацію підтвердили у поліції Волині.
Там повідомили, що жінка перебувала в ізоляторі через причетність до крадіжок та наркотиків.
Наразі інцидент вивчає Державне бюро розслідувань.
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