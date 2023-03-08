У Скадовську росіяни викрадають авто цивільних "на потреби армії", - Центр нацспротиву
Російські вороги продовжують розкрадати майно жителів тимчасово окупованих територій України
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупанти пограбували гаражні корпоративи в Скадовському районі. Росіяни обходять помешкання й вилучають авто прямо під час “перевірки” нібито на потреби армії РФ. Зауважимо, що на тимчасово окупованих територіях росіяни практикують перепродаж викрадених авто. Для цього їм перебивають номерні знаки й відганяють до РФ", - пише ЦНС.
- 8 березня стало відомо, що у Бердянську окупанти ходять по домівках родин, які не віддали дітей до російських шкіл.
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