У Скадовську росіяни викрадають авто цивільних "на потреби армії", - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти пограбували гаражні корпоративи в Скадовському районі. Росіяни обходять помешкання й вилучають авто прямо під час “перевірки” нібито на потреби армії РФ. Зауважимо, що на тимчасово окупованих територіях росіяни практикують перепродаж викрадених авто. Для цього їм перебивають номерні знаки й відганяють до РФ", - пише ЦНС.