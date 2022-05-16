У США чоловік влаштував стрілянину у церкві: 5 поранених та 1 загиблий
Стрілянину влаштував 60-річний немісцевий чоловік у неділю, 15 травня, у пресвітеріанській церкві міста Лагуна-Вудс штату Каліфорнія під час обіднього прийому
Про це повідомляють CNN із посиланням на місцевих правоохоронців.
У результаті інциденту одна людина загинула, четверо отримали важкі поранення та ще один прихожанин обійшовся легкими травмами.
За словами підшерифа округу, підозрюваного вдалося затримати завдяки групі небайдужих громадян, які змогли знешкодити його – зв’язали ноги подовжувачем та конфіскували 2 пістолети.
Загалом на події перебувало близько 40 людей.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе