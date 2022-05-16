У США чоловік влаштував стрілянину у церкві: 5 поранених та 1 загиблий

Про це повідомляють CNN із посиланням на місцевих правоохоронців.

У результаті інциденту одна людина загинула, четверо отримали важкі поранення та ще один прихожанин обійшовся легкими травмами.

За словами підшерифа округу, підозрюваного вдалося затримати завдяки групі небайдужих громадян, які змогли знешкодити його – зв’язали ноги подовжувачем та конфіскували 2 пістолети.

Загалом на події перебувало близько 40 людей.

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