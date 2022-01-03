У США дозволили робити третє COVID-щеплення дітям від 12 років

Про це повідомила пресслужба FDA.

Там також скоротили термін між вакцинацією та ревакцинацією з шести місяців до п'яти місяців для всіх 12-річних та старших.

Експерти дозволили третю дозу для деяких дітей з ослабленим імунітетом у віці від 5 до 11 років

Раніше очільниця Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі заявила, що вивчається питання введення третьої дози вакцини від коронавірусу для дітей у віці від 12 до 15 років.