У США сталася стрілянина в супермаркеті, є загиблі і поранені
У результаті стрілянини в супермаркеті в американському штаті Теннессі двоє людей, в тому числі підозрюваний у стрільбі, загинули і ще 12 зазнали поранень
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Стрілянина сталася, за даними місцевої поліції, у містечку Коллервіль, що приблизно за 40 кілометрів на схід від Мемфіса. Поліцейські повідомили, що люди ховалися від стрілка навіть у морозильних камерах.
Серед 12 потерпілих є тяжко травмовані. Поліція каже, що знайшла стрілка мертвим з вогнепальним пораненням, якого він собі завдав. Особу чоловіка поки не встановлено.
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