У США сталася стрілянина в супермаркеті, є загиблі і поранені

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Стрілянина сталася, за даними місцевої поліції, у містечку Коллервіль, що приблизно за 40 кілометрів на схід від Мемфіса. Поліцейські повідомили, що люди ховалися від стрілка навіть у морозильних камерах.

Серед 12 потерпілих є тяжко травмовані. Поліція каже, що знайшла стрілка мертвим з вогнепальним пораненням, якого він собі завдав. Особу чоловіка поки не встановлено.