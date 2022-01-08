У США закрили справу проти ексгубернатора штату Нью-Йорк, який пішов у відставку через звинувачення у домаганнях
У США суд зняв звинувачення у сексуальних домаганнях проти колишнього губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо
Про це повідомляє AP.
Припинення розгляду сталося після того, як прокуратура заявила, що не може довести звинувачення. Раніше генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс опублікувала звіт з підтвердженнями заяв про домагання, після чого президент США Джо Байден оголосив, що Куомо варто піти у відставку.
Ендрю Куомо пішов з посади губернатора, заперечуючи звинувачення у домаганнях щодо 11 жінок.
Новим губернатором та першою в історії жінкою на цій посаді стала Кеті Гочул.
- Нагадаємо, 4 серпня після розслідування генпрокурора штату Нью-Йорк Летиції Джеймс президент США Джо Байден висловився за добровільну відставку губернатора-демократа Джеймса Куомо з посади.
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