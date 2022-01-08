У США закрили справу проти ексгубернатора штату Нью-Йорк, який пішов у відставку через звинувачення у домаганнях

Про це повідомляє AP.

Припинення розгляду сталося після того, як прокуратура заявила, що не може довести звинувачення. Раніше генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс опублікувала звіт з підтвердженнями заяв про домагання, після чого президент США Джо Байден оголосив, що Куомо варто піти у відставку.

Ендрю Куомо пішов з посади губернатора, заперечуючи звинувачення у домаганнях щодо 11 жінок.

Новим губернатором та першою в історії жінкою на цій посаді стала Кеті Гочул.