У Тернополі було чути вибух, - мер
Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що у місті пролунав вибух
Про це він написав у Facebook.
"Повітряна тривога триває. Залишайтеся в захисному укритті. У місті чути було вибух. Причини з’ясовуємо. Подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі", - зазначив він.
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