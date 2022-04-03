У Тернополі було чути вибух, - мер

Про це він написав у Facebook.



"Повітряна тривога триває. Залишайтеся в захисному укритті. У місті чути було вибух. Причини з’ясовуємо. Подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі", - зазначив він.



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