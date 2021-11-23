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У центрі Києва 24 листопада обмежать рух транспорту: список вулиць
У середу, 24 листопада, у центрі Києва обмежать рух транспорту низкою вулиць
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
У зв'язку з проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у місті обмежать рух у наступних місцях:
- вул. Михайла Грушевського (від перехрестя з вул. Шовковичною до Європейської площі);
- Європейська площа;
- вул. Хрещатик;
- бул. Тараса Шевченка (до перехрестя з вул. Володимирською);
- вул.Володимирська (від бул. Тараса Шевченка до вул. Ірининської).
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