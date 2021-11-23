У центрі Києва 24 листопада обмежать рух транспорту: список вулиць

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.



У зв'язку з проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у місті обмежать рух у наступних місцях:

вул. Михайла Грушевського (від перехрестя з вул. Шовковичною до Європейської площі);

Європейська площа;

вул. Хрещатик;

бул. Тараса Шевченка (до перехрестя з вул. Володимирською);

вул.Володимирська (від бул. Тараса Шевченка до вул. Ірининської).

Поліція закликає водіїв з розумінням поставитися до тимчасового обмеження та відповідно спланувати маршрути.